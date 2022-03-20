Польша предлагает объявить РФ полную торговую блокаду
14:40 19.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я рассчитываю, что наступит новое отрезвление европейских лидеров, которые на очередном заседании Евросовета смогут принять новый пакет санкций», — сказал он. «Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду: как морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товарами в порты, — так и запрет торговли сухопутными путями», — указал Моравецкий.
Глава польского правительства также подчеркнул, что поддерживает блокаду направляющихся в Россию и Белоруссию грузовиков с товарами, организованную в субботу на польско-белорусской границе в местности Кукурыки. «Я тут на стороне протестующих», — отметил он.
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