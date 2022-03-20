Лавров убежден, что сотрудничество России и Китая будет только укрепляться
14:50 19.03.2022 Источник: Интерфакс
"Сейчас, конечно же, я думаю, это взаимодействие будет укрепляться, потому что в условиях, когда Запад грубейшим образом подрывает все устои, на которых зиждется международная система, конечно, нам надо задумываться, как двум великим державам, как дальше быть в этом мире", - сказал Лавров в ходе общения с участниками финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
Он отметил, что Запад "на данном этапе провозглашает задачу: сейчас расправимся с Россией, потом возьмемся за Китай".
Министр подчеркнул, что Китай рассматривается как угроза для Запада из-за экономического возвышения, между тем, оно началось с того, что в КНР приняли международные правила игры в экономике.
"И он на вашем поле, по вашим правилам вас обыгрывает. И что теперь, надо правила менять? Получается, так", - добавил Лавров.
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