Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 апреля

08:10 Источник: Интерфакс

Росавиация в пятый раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 1 апреля.

"До 1 апреля 03:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.