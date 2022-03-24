Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 апреля
08:10 24.03.2022 Источник: Интерфакс
Росавиация в пятый раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 1 апреля.
"До 1 апреля 03:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - говорится в сообщении ведомства.
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