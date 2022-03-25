0
0
197
НОВОСТИ

Турция не присоединится к санкциям против РФ — Эрдоган

13:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции не смогут присоединиться к санкциям против России, так как не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита НАТО.

«С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России. Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС „Аккую“. Мы не можем оставить все это в стороне. Когда я говорю это [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, он отвечает: „Вы правы“. Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», — приводит в пятницу его слова газета «Хюрриет».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 25.03.2022
Китай не стремится к «однополярной Азии», уважает традиционную роль Индии в регионе — МИД
0
13
14:12 25.03.2022
Священник погиб под Белгородом при обстреле
0
88
14:00 25.03.2022
РФ потребует объяснений причастности сына Байдена к работе лабораторий на Украине
0
100
13:32 25.03.2022
В Кремле назвали «инициативой на партийном уровне» слова Турчака о восстановлении Мариуполя
0
163
13:20 25.03.2022
Премьер Польши заявил о скором появлении нового пакета санкций в отношении России
0
186
13:10 25.03.2022
Песков назвал «не смертельным» возможное исключение России из G20
0
177
12:32 25.03.2022
В Москве выявили 1 086 заразившихся коронавирусом за сутки
0
192
12:20 25.03.2022
Володин опроверг информацию о смерти Жириновского
0
256
12:05 25.03.2022
Венгрия отвергла призыв Украины о поставках вооружений и отказе от газа из РФ — глава МИД
0
283
12:04 25.03.2022
Посылки подешевели со СберПрайм
0
244

Возврат к списку