Турция не присоединится к санкциям против РФ — Эрдоган
13:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Турции не смогут присоединиться к санкциям против России, так как не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита НАТО.
«С точки зрения санкций, мы оцениваем определенные линии ООН, но не будем забывать, что мы не можем отложить в сторону наши отношения с Россией. Вы знаете, я уже давно это объяснил, потому что сегодня, если рассматривать только природный газ, мы получаем около половины потребляемого нами природного газа из России. Кроме того, сегодня мы с Россией строим нашу АЭС „Аккую“. Мы не можем оставить все это в стороне. Когда я говорю это [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, он отвечает: „Вы правы“. Так что ничего не поделаешь, мы должны сохранять нашу деликатность в этом вопросе. Во-первых, я не могу оставить своих людей мерзнуть зимой, во-вторых, я не могу полностью перезагрузить эту нашу отрасль», — приводит в пятницу его слова газета «Хюрриет».
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