За время спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военный — МО РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», — заявил Рудской.

По словам генерал-полковника, государство возьмет на себя поддержку их семей. «Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», — подчеркнул он.