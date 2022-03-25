За время спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военный — МО РФ
17:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1,3 тыс. российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 351 военнослужащий, 3 825 получили ранения», — заявил Рудской.
По словам генерал-полковника, государство возьмет на себя поддержку их семей. «Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», — подчеркнул он.
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