Китай и Индия обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику — МИД КНР

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Нью-Дели обсудили вопрос Украины, Афганистана и выразили обеспокоенность в связи с влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок. Об этом в пятницу сообщил МИД КНР.

«Стороны также обменялись мнениями по вопросу профилактики и контроля над заболеваниями, Украине, Афганистану и другим вопросам», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР. «Стороны выразили серьезную озабоченность в связи с влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок», — говорится в документе.