Китай и Индия обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику — МИД КНР
20:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече в Нью-Дели обсудили вопрос Украины, Афганистана и выразили обеспокоенность в связи с влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок. Об этом в пятницу сообщил МИД КНР.
«Стороны также обменялись мнениями по вопросу профилактики и контроля над заболеваниями, Украине, Афганистану и другим вопросам», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР. «Стороны выразили серьезную озабоченность в связи с влиянием односторонних санкций на мировую экономику и безопасность цепочек поставок», — говорится в документе.
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