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НОВОСТИ

Байден заявил о намерении еще сильнее ужесточать санкции против России

20:40 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил в пятницу о намерении еще сильнее ужесточать санкции против России.

По его словам, к настоящему моменту против РФ были введены «наиболее жесткие и суровые санкции в мировой истории». «И дополнительные [санкции] последуют», — подчеркнул американский лидер в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув недалеко от польско-украинской границы. Трансляция велась на сайте Белого дома.

При этом Байден также заявил о необходимости наращивать гуманитарную помощь Украине. «Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», — сказал он.

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