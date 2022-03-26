Европа хочет надавить на Россию, чтобы она заплатила цену — Боррель
16:00 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа не хочет конфликта большего масштаба, но хочет надавить на Россию со всей силой, чтобы она заплатила цену. Об этом заявил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в столице Катара на международной конференции «Форум Дохи».
«Мы поддерживаем Украину без нагнетания эскалации, мы не хотим конфликта большего [масштаба], но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену», — сказал Боррель, говоря о событиях вокруг Украины. Трансляцию вел телеканал «Аль-Джазира».
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