Европа хочет надавить на Россию, чтобы она заплатила цену — Боррель

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа не хочет конфликта большего масштаба, но хочет надавить на Россию со всей силой, чтобы она заплатила цену. Об этом заявил в субботу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая в столице Катара на международной конференции «Форум Дохи».

«Мы поддерживаем Украину без нагнетания эскалации, мы не хотим конфликта большего [масштаба], но в то же время мы хотим надавить на Россию со всей силой для того, чтобы она заплатила цену», — сказал Боррель, говоря о событиях вокруг Украины. Трансляцию вел телеканал «Аль-Джазира».