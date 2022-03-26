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Венгрия хочет оставаться в стороне от конфликта на Украине — премьер

17:00 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не хочет ввязываться в конфликт на Украине, так как это противоречит ее национальным интересам. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Он комментировал обвинения украинского лидера Владимира Зеленского в свой адрес. «Совершенно понятно, что украинцы просят, чтобы [страны] НАТО вступили, ввязались в войну в воздухе и прислали оружие. <…> Мы не украинцы и не русские, мы венгры», — сказал Орбан, слова которого приводит в субботу новостной портал «Хангари тудей».

Как отметил премьер, его страна не хочет ввязываться в конфликт, потому что это противоречит ее национальным интересам, пишет портал.

В пятницу Зеленский обвинил Орбана в том, что тот колеблется в вопросе введения санкций в отношении России, а также по поводу транзита оружия для Украины через территорию Венгрии.

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