Военнослужащие из Южной Осетии отправились в Донбасс
17:30 26.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Военнослужащие из Южной Осетии выехали в Донбасс. Они примут участие в военной спецоперации России, написал в своём Telegram-канале президент республики Анатолий Бибилов.
Ранее об отправке для участия в спецоперации новых подразделений из Чечни сообщил Рамзан Кадыров.
«Это лишь малая часть из числа желающих послужить своему государству. Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур рвутся в бой, но мы отобрали самых лучших и мотивированных», — написал глава Чечни в своём Telegram-канале. Он отметил, что не сомневается в выполнении военнослужащими своих боевых задач.
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