Никто не может занять место России в поставках энергоносителей — госминистр Катара

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар не сможет сейчас помочь Европе с поставками газа, альтернативы России на данном этапе нет. Об этом заявил в субботу в Дохе на международной конференции «Форум Доха» госминистр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.

«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь [Европе], — сказал он. — Никто не может занять место России в поставках энергоносителей.