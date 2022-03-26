Никто не может занять место России в поставках энергоносителей — госминистр Катара
18:00 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Катар не сможет сейчас помочь Европе с поставками газа, альтернативы России на данном этапе нет. Об этом заявил в субботу в Дохе на международной конференции «Форум Доха» госминистр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.
«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь [Европе], — сказал он. — Никто не может занять место России в поставках энергоносителей.
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