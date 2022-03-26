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НОВОСТИ

Минобороны Турции подтвердило, что обнаруженным в Босфоре объектом оказалась мина

18:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил в субботу, что обнаруженным в проливе Босфор объектом оказалась мина старого образца.

«В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются», — сказал он в эфире телеканала ТРТ.

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