Минобороны Турции подтвердило, что обнаруженным в Босфоре объектом оказалась мина
18:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил в субботу, что обнаруженным в проливе Босфор объектом оказалась мина старого образца.
«В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются», — сказал он в эфире телеканала ТРТ.
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