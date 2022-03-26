Минобороны Турции подтвердило, что обнаруженным в Босфоре объектом оказалась мина

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар подтвердил в субботу, что обнаруженным в проливе Босфор объектом оказалась мина старого образца.

«В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, она была обезврежена нашей командой подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются», — сказал он в эфире телеканала ТРТ.