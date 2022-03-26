Немецкие фермеры спрогнозировали «беспрецедентный скачок» цен на продовольствие

19:00 Источник: Газета.Ru

Немецкая ассоциация фермеров спрогнозировала «беспрецедентный скачок» цен на продукты. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на документ организации.

Как говорится в документе, сельское хозяйство и вся пищевая цепочка столкнулись с огромным ростом затрат, «особенно в области энергии, топлива, удобрений и логистики».

По информации издания, в связи с этим фермеры обратились с властям с просьбой немедленно принять меры по разрешению ситуации. Власти Германии уже предложили им расширить используемые земли. Вместе с тем представители индустрии дополнительно призывают разрешить использовать на них пестициды.

Также в документе сказано, что во многих регионах мира — прежде всего в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, — прогнозируют проблемы с продовольствием и рост его стоимости. Газета.Ru