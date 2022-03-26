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НОВОСТИ

США считают священным принцип коллективной обороны НАТО — Байден

19:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают «священной обязанностью» выполнение пятой статьи Североатлантического договора, подразумевающей принцип коллективной безопасности стран НАТО, и их союзники могут на них рассчитывать. Об этом заявил в субботу президент США Джо Байден на встрече с польским лидером Анджеем Дудой в Варшаве.

«Мы воспринимаем как священную обязанность [выполнение] статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», — сказал он. Трансляцию вела телекомпания Си-эн-эн.

Байден подчеркнул, что в нынешних условиях, с его точки зрения, для НАТО предельно важно, чтобы альянс «оставался абсолютно, целиком и полностью единым, чтобы не было расхождения во взглядах».

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