Песков назвал странными личные оскорбления от Байдена, призывавшего бомбить Югославию
20:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивлен, что обвинения в адрес главы российского государства Владимира Путина звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», — сказал представитель Кремля ТАСС, комментируя высказывания американского президента.
«Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно», — подчеркнул Песков.
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