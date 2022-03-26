ВС Азербайджана нанесли удары с беспилотника по подразделениям войск Карабаха — МО РФ
20:01 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.
«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа „Байрактар ТБ-2“ по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух», — говорится в сообщении.
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комментарии(1)
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самир 20:55 26.03.2022
нет такого субъекта права как Нагорных Карабах , чтобы у него были еще и свои вооруженные формирования. то есть сам факт того что то там есть еще какие то вооруженные формирования Армении это уже нарушение тех самых договоренностей на которые ссылается Мин Обороны РФ. Странно видеть такое отношение к союзнику Азербайджану , который на международной арене поддерживает Россию в самый трудный момент. Советую всем изучить карту мира а также договор между Россией и Азербайджаном от 22/02/2022
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