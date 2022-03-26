ВС Азербайджана нанесли удары с беспилотника по подразделениям войск Карабаха — МО РФ

20:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа «Байрактар ТБ-2» по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух, говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ.

«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилотным летательным аппаратом типа „Байрактар ТБ-2“ по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух», — говорится в сообщении.