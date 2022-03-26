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ВС РФ уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник

21:00 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», — сказал Конашенков.

По его словам, также российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.

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