ВС РФ уничтожили приближавшийся к Севастополю украинский беспилотник
21:00 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ уничтожили четыре украинских беспилотника, в том числе приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над Балаклеей, Киевом и Черниговом. Также уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат, приближавшийся к Севастополю в воздушном пространстве над Черным морем», — сказал Конашенков.
По его словам, также российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24.
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