0
0
94
НОВОСТИ

РФ ответит на высылку своих дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии — МИД

21:20 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва даст ответ на высылку ряда российских дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии. Об этом во вторник заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По всем дадим ответ», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 29.03.2022
Макрон заявил Путину о невозможности оплаты российского газа в рублях — Reuters
0
16
20:40 29.03.2022
Деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня — Мединский
0
172
20:00 29.03.2022
Ведущие европейские страны и США не ослабят подход к РФ — канцелярия Джонсона
0
228
19:20 29.03.2022
Washington post подтверждает факты размещения украинских войск в жилых кварталах
0
307
18:40 29.03.2022
РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины — Мединский
0
345
18:00 29.03.2022
Бельгия высылает 21 дипломата РФ по обвинению в шпионаже, угрозе безопасности — СМИ
0
349
17:32 29.03.2022
Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за дискредитацию ВС РФ
0
376
17:30 29.03.2022
Андрей Воробьев встретился с женами офицеров – участников спецоперации в Украине
0
363
17:17 29.03.2022
Луганские мусульмане вошли в Российский муфтият
0
398
17:12 29.03.2022
Власти Польши приняли решение ввести запрет на импорт угля из России
0
410

Возврат к списку