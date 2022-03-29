РФ ответит на высылку своих дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии — МИД

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва даст ответ на высылку ряда российских дипломатов из Бельгии, Ирландии, Нидерландов и Чехии. Об этом во вторник заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По всем дадим ответ», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.