Адаптирована одна из самых популярных детских книг про искусственный интеллект – «Искусственный интеллект. 5 больших идей»
14:02 13.04.2022
СберОбразование адаптировало одну из самых популярных детских книг про искусственный интеллект. Главным героем и проводником в мир высоких технологий стал амбассадор Сбера для детской аудитории – СберКот. Путешествуя вместе с ним, читатели узнают, откуда появились умные устройства, как они обучаются и помогают человеку, посмотрят на мир глазами искусственного интеллекта и научатся с ним взаимодействовать.
Книга «Искусственный интеллект. 5 больших идей» рассчитана на детей 6–10 лет, а яркие иллюстрации и новые идеи понравятся даже взрослым. В основе сюжета – рассказ о главной технологии будущего, задания и вопросы для обсуждения всей семьей. Вместе с героями книги ребенок узнает, как работают искусственный интеллект и машинное обучение; научится применять технологии с пользой; расширит кругозор и словарный запас; освоит навык критического мышления; проявит креативность в решении загадок и упражнений.
«Сегодня технологии искусственного интеллекта используют самые востребованные специалисты в разных сферах: от медицины до кибербезопасности. В будущем навыки программирования и анализа данных пригодятся каждому человеку, а начать готовить к этому ребенка можно уже сейчас, – отметила директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Наталья Журавлева. – Книга получилась не только познавательной, но и очень красочной и увлекательной. Уверена, что путешествие по миру искусственного интеллекта вместе со СберКотом позволит провести время с пользой и понравится всей семье».
Книгу «Искусственный интеллект. 5 больших идей» можно заказать по ссылке.
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