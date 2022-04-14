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Около 80% телевизоров и 35% мониторов на рынке РФ производится в стране — Минпромторг

12:32 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 80% телевизоров, 90% холодильников и стиральных машин и 35% мониторов на российском рынке производится на территории России. Об этом сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

«По информации ассоциации, доля телевизоров, произведенных в России с разной степенью локализации, на рынке сегодня составляет 80%, мониторов — 35%, холодильников — 90%, стиральных машин — 90%. Вся продукция также поставляется на экспорт», — говорится в сообщении по итогам совещания главы Минпромторга Дениса Мантурова с производителями техники и профильными ведомствами. Ассоциация называет российский рынок бытовой электроники одним из самых легальных и понятных», — отметили Минпромторге.

В министерстве также добавили, что отрасль может претендовать на такие меры поддержки, как субсидии на НИОКР, субсидии на скидки на электроинструменты и разработку конструкторской документации на комплектующие, а также льготные займы Фонда развития промышленности. Кроме того, системообразующие предприятия могут получить льготные кредиты.

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