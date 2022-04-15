Индия получила новую партию российских ЗРК С-400 — СМИ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поступила в Индию без задержек, несмотря на продолжающуюся на Украине спецоперацию. Об этом со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников сообщила в пятницу газета «Индиа тудэй».

«Партия С-400 была доставлена кораблем и уже эксплуатируется. Часть поставок ЗРК была доставлена по воздуху и по морю, системы были быстро развернуты в назначенных местах», — сообщило издание.

По словам собеседников газеты, Индия «продолжает получать свои грузы без каких-либо задержек, а недавняя поставка [вооружения ] поступила несколько дней назад», несмотря на кризис на Украине.

Индия объявила о намерении закупить российские С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 «Триумф» стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.