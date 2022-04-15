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Антироссийские заявления главы МИД Израиля вызывают сожаление и неприятие — МИД РФ

17:00 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления министра иностранных дел Израиля Яира Лапида по теме приостановления членства РФ в Совете ООН по правам человека вызывают сожаление и неприятие. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российской дипведомства.

«Обратили внимание на сделанный 7 апреля Министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом очередной антироссийский выпад в контексте поддержки его страной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека, — указали на Смоленской площади. — Высказывания главы израильского внешнеполитического ведомства вызывают сожаление и неприятие».

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