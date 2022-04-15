Ряд сотрудников ОБСЕ в ДНР передавал Киеву составляющие гостайну данные — Генпрокуратура
17:12 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) возбудила уголовное дело по факту шпионажа в отношении нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые передавали украинской стороне составляющие государственную тайну сведения. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
«Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по установленным фактам сбора и хранения с целью передачи украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну», — сообщили в Генпрокуратуре.
По ее данным, сотрудники ОБСЕ, находясь в ДНР, в том числе на подконтрольных Киеву территориях, при помощи видеотехники фиксировали местоположение подразделений народной милиции республики, государственных органов и учреждений. Информацию собирали на электронных носителях, «после чего данные, составляющие государственную тайну, передавали представителям иностранных разведывательных органов, в том числе в Главное управление разведки Министерства обороны Украины и СБУ».
В Генпрокуратуре добавили, что эти данные потом использовались украинской армией и спецслужбами для нанесения вреда государственным интересам, безопасности и суверенитету ДНР, в том числе для обстрелов населенных пунктов и мест дислокации подразделений народной милиции республики.
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