РФ объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве — МИД

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявляет персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена [главе представительства ЕС в Москве] Маркусу Эдереру», — заявили в дипведомстве.