РФ объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве — МИД
18:40 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявляет персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.
«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена [главе представительства ЕС в Москве] Маркусу Эдереру», — заявили в дипведомстве.
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