0
0
70
НОВОСТИ

РФ объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве — МИД

18:40 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ответ на высылку своих сотрудников из постпредства при Евросоюзе объявляет персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены персонами нон грата и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена [главе представительства ЕС в Москве] Маркусу Эдереру», — заявили в дипведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:00 15.04.2022
Шольц хочет увеличить военный бюджет на 2 млрд евро - Reuters
0
139
17:32 15.04.2022
«Газпром» за 3,5 месяца снизил экспорт газа на 26,4%
0
202
17:12 15.04.2022
Ряд сотрудников ОБСЕ в ДНР передавал Киеву составляющие гостайну данные — Генпрокуратура
0
205
17:00 15.04.2022
Антироссийские заявления главы МИД Израиля вызывают сожаление и неприятие — МИД РФ
0
311
16:32 15.04.2022
Индия получила новую партию российских ЗРК С-400 — СМИ
0
260
16:12 15.04.2022
Поездка Байдена на Украину не планируется — Псаки
0
242
16:00 15.04.2022
Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь — источник
0
374
15:12 15.04.2022
Глава Минтранса Турции выразил сомнение в причастности Украины к выпуску мин в Черное море
0
398
15:12 15.04.2022
Тюменский подросток задержан по подозрению в подготовке массового убийства
0
328
15:00 15.04.2022
СК получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств
0
351

Возврат к списку