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Белоруссия с 16 апреля вводит запрет на въезд автотранспорта, зарегистрированного в ЕС

20:40 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии приняли ответные меры в отношении автомобильных транспортных средств, зарегистрированных в странах Европейского союза, и запретили им въезд. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минтранса.

«С 00:00 (совпадает с мск — прим. ТАСС) 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — говорится в сообщении.

Исключение сделано в случаях, если такой автотранспорт следует через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

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