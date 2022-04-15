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ВС РФ предотвратили попытку Киева нанести ракетный удар по Каховской ГЭС

22:00 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО предотвратили попытку киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Утром 15 апреля российскими вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего <…> Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами „Точка-У“, — сказал Конашенков.

По его словам, обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. «Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение», — сказал представитель ведомства.

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