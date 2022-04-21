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ВСУ провели провокацию в Николаевской области

22:40 21.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минобороны: Киев провёл провокацию в Николаевской области с машинами со знаком «Z». ВСУ произвели постановочную съёмку «актов мародёрства», якобы совершённых российскими солдатами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и проводили фото- и видеосъёмку своих бесчинств на мобильные телефоны», — заявил Мизинцев.  Говорит Москва

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