ВСУ провели провокацию в Николаевской области

22:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минобороны: Киев провёл провокацию в Николаевской области с машинами со знаком «Z». ВСУ произвели постановочную съёмку «актов мародёрства», якобы совершённых российскими солдатами. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком Z демонстративно грабили частные дома и проводили фото- и видеосъёмку своих бесчинств на мобильные телефоны», — заявил Мизинцев. Говорит Москва