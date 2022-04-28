Десять покупателей газа из Европы уже открыли счета в Газпромбанке — Bloomberg

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее десяти европейских компаний — покупателей российского природного газа уже открыли счета для оплаты газа в рублях. Об этом говорится в опубликованном в среду материале агентства Блумберг.

Как сообщил агентству источник, близкий к российскому «Газпрому», четыре компании уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях. Собеседник агентства добавил, что следующие расчеты за газ будут производиться после 15 мая.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, «недружественные» покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

Говоря об оплате за российский газ в рублях, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что покупатели «как платили, так и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах». При этом, как он подчеркнул, «конечная оплата будет поступать продавцу — „Газпрому“ — именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей».