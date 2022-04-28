0
0
983
НОВОСТИ

Десять покупателей газа из Европы уже открыли счета в Газпромбанке — Bloomberg

14:00 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее десяти европейских компаний — покупателей российского природного газа уже открыли счета для оплаты газа в рублях. Об этом говорится в опубликованном в среду материале агентства Блумберг.

Как сообщил агентству источник, близкий к российскому «Газпрому», четыре компании уже произвели оплату за поставки газа из РФ в рублях. Собеседник агентства добавил, что следующие расчеты за газ будут производиться после 15 мая.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, «недружественные» покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

Говоря об оплате за российский газ в рублях, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что покупатели «как платили, так и будут платить в евро, в тех самых единицах, которые указаны в договорах». При этом, как он подчеркнул, «конечная оплата будет поступать продавцу — „Газпрому“ — именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

21:01 28.04.2022
Майя Санду считает, что формат переговоров по Приднестровью надо будет менять
0
38
20:30 28.04.2022
Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики против холеры
0
113
19:50 28.04.2022
Лицензии на теле- и радиовещание предлагается сделать бессрочными
0
129
19:35 28.04.2022
Генсек ООН провел встречи с президентом и главой МИД Украины в Киеве
0
153
18:55 28.04.2022
Андрей Воробьев обсудил с работниками Луховицкого авиационного завода перспективы расширения производства
0
142
18:35 28.04.2022
МИД РФ внес в санкционный список 592 граждан Канады, включая премьер-министра Трюдо
0
145
17:40 28.04.2022
Германия начала готовиться к отключению российского газа - Bloomberg
0
244
17:26 28.04.2022
Собянин: Москвичи принесли России половину золотых медалей на Олимпиаде в Пекине
0
216
17:12 28.04.2022
Польша покупает российский газ через Германию - «Газпром»
0
263
17:00 28.04.2022
Байден предложит арест имущества, используемого бизнесменами РФ для обхода санкций
0
291

Возврат к списку