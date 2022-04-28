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Запасы вооружений США могут вскоре истощиться из-за продолжения помощи Киеву - Bloomberg

14:12 27.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские запасы вооружений могут истощиться через несколько месяцев, если вашингтонская администрация продолжит поставки военной помощи на Украину. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на экспертов агентство Bloomberg.

"Это огромная угроза для нашей безопасности", - заявила американским законодателям бывший заместитель министра обороны США по закупкам Эллен Лорд. По ее словам, Соединенные Штаты передали Киеву почти четверть своего запаса переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, пишет Bloomberg.

В свою очередь президент организации "Совет по специализированным услугам" (Professional Services Council) Дэвид Берто отметил, что с начала российской специальной военной операции на Украине США привели в готовность около трети всех своих запасов вооружений, при этом контракты на их дальнейшее пополнение заключены не были.

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