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В России может быть отсрочено сокращение выбросов парниковых газов - СМИ

14:32 27.04.2022 Источник: Известия

Реализация стратегии по сокращению выбросов парниковых газов может быть отложена на неопределенный срок, выяснили «Известия». В Минэнерго изучают возможность пересмотра параметров их снижения на фоне санкционной политики Запада, говорится в протоколе совещания рабочей группы по экологической политике от 30 марта.

Бизнес заявляет, что задачи стратегии могут быть невыполнимы на фоне роста издержек компаний и сложностей с доступом к зарубежным технологиям. Ряд игроков уже попросил у ведомства смягчения контроля за выбросами. Так, «Лукойл» предложил отменить их обязательную верификацию.

Однако экологи против такого решения: страна может выполнить запланированные задачи, а пересмотр поставленных ранее целей негативно повлияет на качество жизни россиян и демотивирует бизнес.

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