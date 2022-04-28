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НОВОСТИ

Ассистенты Салют от Сбера расскажут родителям, как получить детские пособия

14:45 27.04.2022

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Иллюстрация пресс-службы Сбера
Ассистенты Салют от Сбера научились рассказывать пользователям о полагающихся детских пособиях. Функция стала доступной благодаря их интеграции с цифровым помощником портала gosuslugi.ru – роботом Максом.

Для того чтобы узнать, может ли пользователь рассчитывать на выплаты, достаточно сказать: «Салют, расскажи про детские пособия» – в мобильных приложениях СберБанк Онлайн, Салют или на умных устройствах Sber. После этого необходимо заполнить простой опросник о себе, своей ситуации и детях – и ассистенты подскажут, какие выплаты можно получать, а также предложат сразу перейти на сайт gosuslugi.ru и оформить там заявку, если это можно сделать онлайн.

Новый сервис работает по принципу калькулятора: используя базы данных портала gosuslugi.ru и Сбера о пособиях, ассистенты Салют подбирают из всего перечня детских выплат те, которые подходят пользователю. Также ассистенты расскажут про все необходимые документы или сразу дадут ссылку на оформление заявки на пособие. Если пользователь работает с сервисом в приложении СберБанк Онлайн, то может также оформить карту «Мир» для получения пособий.

«Сбер и Минцифры интегрировали ассистентов Салют с роботом Максом в июле 2021 года, и с тех пор мы постоянно расширяем количество поддерживаемых госуслуг, – рассказал CEO SberDevices, вице-президент по новым цифровым поверхностям Салют Сбербанка Денис Филиппов. – Пользователи по достоинству оценили эту возможность: взаимодействие с порталом госуслуг стало одной из самых популярных функций ассистентов Салют в приложении СберБанк Онлайн. В партнерстве с коллегами из дивизиона «Особенные решения» мы решили создать новый навык, чтобы пользователи легко и удобно узнавали о детских пособиях и о том, как их получить».

«В России – 18 федеральных и более 160 региональных выплат, которые полагаются родителям в разных жизненных ситуациях, – отметил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. – Сбер уже более трех лет развивает сервис «Калькулятор пособий» на сайте sberbank.ru, за прошедшие 12 месяцев им воспользовалось более 2,5 млн семей. Мы видим, что есть потребность в достоверном ресурсе, где родитель может получить исчерпывающую информацию о том, какие пособия ему полагаются и как он может их оформить. Теперь узнать о пособиях стало еще проще: родители могут сделать это с помощью виртуальных ассистентов Салют».

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