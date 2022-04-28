Путин поблагодарил Эрдогана за организацию обмена Ярошенко в аэропорту Анкары

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поблагодарил его за помощь с проведением обмена российского гражданина Константина Ярошенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации осуществленного в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида», — говорится в сообщении.