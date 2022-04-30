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Росстат опубликовал данные по естественной убыли населения РФ с января по март 2022

19:37 29.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Естественная убыль населения в России составила 264,3 тыс. человек за период с января по март 2022 года, что на 17,5 тыс. больше показателя за аналогичный период прошлого года. Такая информация опубликована на сайте Росстата в пятницу.

В январе–марте 2022 года естественная убыль населения составила 264,3 тыс. человек: родились 320,4 тыс. младенцев, умерли 584,7 тыс. человек.

Число браков за I квартал 2022 года составило 159,3 тыс. против 161,4 тыс. в 2021 году, а число разводов — 144,6 тыс. в 2022 году против 143 тыс. годом ранее.

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