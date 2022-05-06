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Андрей Воробьев поблагодарил жителей, приютивших беженцев: На таких добрых людях держится мир

15:15 06.05.2022

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Фото пресс-службы губернатора Московской
области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил беженцев из ЛНР, которых в своем доме приютила пенсионерка из городского округа Солнечногорск.

Наталья Викторовна с детьми и внуками приехала в Подмосковье из города Рубежное Луганской области в начале апреля. Почти три недели вместе с семьей женщина просидела в подвале, несколько дней – без еды и воды. Не осталась равнодушной ее давняя подруга – Надежда Ивановна. Когда она узнала, в каком сложном положении находится семья, без раздумья пригласила к себе – все 11 человек.

«Я здесь для того, чтобы уделить внимание, помочь. Мы окажем поддержку, я знаю, что много разных хлопот бытовых – школа, детский сад, опека, оформление документов, – сказал Андрей Воробьёв. – Я хотел бы Надежду Ивановну поблагодарить. На таких добрых людях мир держится. Мы берем с вас пример».

Семья выбиралась из города самостоятельно, а на границе их встретила дочь Надежды Ивановны – Ирина.

«Я заказала для них адресную эвакуацию – передала данные ополчению и их помогли вывезти. Когда все были на безопасном расстоянии, Наталья Викторовна мне позвонила, и я выехала. Ждала на границе, когда они выйдут. Увидела всех, и прямо земля из под ног ушла», – вспоминает Ирина.

Под временной опекой у Натальи Викторовны находятся двое детей ее старшей дочери, с которой потеряна связь.

«Мы в подвале сидели около трех недель. Когда русские ребята узнали, что здесь шестеро детей, носили хлеб, сосиски, воду, конфеты. Были обстрелы, мы боялись выходить. Последние пять дней голодали», – поделилась Наталья Викторовна.

Также в доме Надежды Ивановны живут свекр и свекровь ее дочери, которые приехали в Московскую область из ЛНР.

За чашкой чая беженцы рассказали губернатору, как их приняли в Подмосковье. Местные жители, как только узнали, что в их деревню приехали люди, которым нужна поддержка, стали помогать. Привозили одежду, предметы личной гигиены, постельные принадлежности, продуктовые наборы и т.д. Подключилась администрация, волонтеры, благотворительные фонды.

Губернатор дал поручение главе городского округа оказать содействие беженцам в оформлении всех необходимых документов.

«Благодаря нашей сегодняшней встрече мы не только вам поможем, но и попросим всех глав муниципалитетов, где проживают большие семьи, особенно с детьми, также встретиться с ними. Важно обсудить, чем мы можем помочь. Это заслуживает особого внимания», – подчеркнул Андрей Воробьёв.

Надежда Ивановна и раньше принимала у себя беженцев. В доме жила семья ее сестры, приехавшая из ЛНР в 2014 году. Племянница Марина в то время была на 8 месяце беременности, здесь у нее родился ребенок. Сейчас семья строит в Подмосковье свой дом.

Хозяйка показала Андрею Воробьёву погреб с своими домашними заготовками и дала с собой баночку маринованных огурцов.

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