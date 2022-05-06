Западная мода на демонстрацию солидарности с Киевом становится все вычурнее — Захарова

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Охватившая Европу бесноватая мода на демонстрацию солидарности с киевским режимом приобретает все более вычурные формы. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с решением стокгольмской мэрии назвать прилегающую к посольству России в Швеции ранее безымянную часть городского парка «Площадью свободной Украины».



«Охватившая Европу бесноватая мода на демонстрацию солидарности с киевским режимом приобретает все более вычурные формы», — отметила дипломат.



