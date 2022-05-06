Западная мода на демонстрацию солидарности с Киевом становится все вычурнее — Захарова
20:40 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Охватившая Европу бесноватая мода на демонстрацию солидарности с киевским режимом приобретает все более вычурные формы», — отметила дипломат.
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