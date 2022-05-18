Прямая линия с Путиным в этом году планируется, предварительная подготовка идет — Песков

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году планируется, предварительная подготовка уже идет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется», — сказал он.