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НОВОСТИ

ФРГ не будет делать шагов, которые вовлекут НАТО в конфликт на Украине — Шольц

11:20 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не будет делать шагов, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

Он сказал, что «не будет одиночных шагов Германии». «Мы не будем делать того, что сделало бы НАТО стороной войны», — добавил канцлер.

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