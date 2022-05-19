ФРГ не будет делать шагов, которые вовлекут НАТО в конфликт на Украине — Шольц

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не будет делать шагов, которые сделают НАТО стороной конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

Он сказал, что «не будет одиночных шагов Германии». «Мы не будем делать того, что сделало бы НАТО стороной войны», — добавил канцлер.