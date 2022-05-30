В ЮФО предотвращено 11 терактов, в том числе четыре — по «керченскому» сценарию
17:00 30.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительными органами Южного федерального округа предотвращено 11 террористических актов, в том числе четыре — по «керченскому» сценарию, сообщил в понедельник заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть в ходе заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ЮФО.
«Роскомнадзором заблокирован доступ к почти 1,5 тыс. деструктивных интернет-ресурсов, совместно с правоохранительными органами удалось предотвратить на территории округа 11 терактов, из них четыре — по керченскому сценарию (нападение на политехнический колледж в Керчи в октябре 2018 года — прим. ТАСС). Так, в октябре прошлого года к реальным срокам наказания приговорены двое несовершеннолетних, подготовивших в 2020 году самодельные устройства для взрывов в школе и колледже Керчи», — сказал Кикоть.
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