0
0
111
НОВОСТИ

Большая часть украинских беженцев в Польше вскоре лишится ежедневного пособия - СМИ

09:20 02.06.2022 Источник: Газета.Ru

Руководитель Министерства внутренних дел и представитель правительства по делам беженцев Польши Павел Шафернакер заявил, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rzeczpоspolita.

В публикации отмечается, что данное решение вступит в силу с 1 июля 2022 года. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.

Таким решением правительство Польши хочет стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.

Ранее стало известно, что магистрат Праги закроет с 15 июня центр регистрации беженцев с Украины из-за отсутствия у властей возможности обеспечить им размещение в городе.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 02.06.2022
Армия Китая готовится к худшему сценарию в связи с позицией США по Тайваню — СМИ
0
0
10:00 02.06.2022
Три человека погибли в результате стрельбы в больнице США
0
17
09:58 02.06.2022
Андрей Воробьев передал многодетной семье из Луховиц машину на 8 мест
0
2
09:55 02.06.2022
Андрей Воробьев: Жилье в Подмосковье становиться более комфортным и безопасным
0
22
09:32 02.06.2022
РФ будет названа в новой концепции НАТО главной угрозой альянсу — постпред США
0
79
09:05 02.06.2022
В Саудовской Аравии назвали условие для увеличения добычи нефти - FT
0
147
09:00 02.06.2022
В МО заявили о планируемой СБУ провокации с обстрелом РФ ракетами большой дальности
0
141
22:51 01.06.2022
"Современник" опроверг информацию об инциденте на спектакле "Игра в джин" 31 мая
0
639
22:40 01.06.2022
Столица Чехии больше не в состоянии принимать беженцев с Украины
0
670
22:20 01.06.2022
Цены на бензин в Эстонии бьют рекорды
0
682

Возврат к списку