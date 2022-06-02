Большая часть украинских беженцев в Польше вскоре лишится ежедневного пособия - СМИ
09:20 02.06.2022 Источник: Газета.Ru
Руководитель Министерства внутренних дел и представитель правительства по делам беженцев Польши Павел Шафернакер заявил, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rzeczpоspolita.
В публикации отмечается, что данное решение вступит в силу с 1 июля 2022 года. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.
Таким решением правительство Польши хочет стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.
Ранее стало известно, что магистрат Праги закроет с 15 июня центр регистрации беженцев с Украины из-за отсутствия у властей возможности обеспечить им размещение в городе. Газета.Ru
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