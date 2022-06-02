Армия Китая готовится к худшему сценарию в связи с позицией США по Тайваню — СМИ
10:05 02.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится худшему сценарию на фоне усиления противостояния КНР и Соединенных Штатов из-за Тайваня, поскольку существует опасность военного вмешательства США в решение тайваньского вопроса. Об этом сообщила в четверг китайская газета «Глобал таймс».
«И Япония, и Соединенные Штаты вынашивают планы вмешательства в урегулирование вопроса Тайваня военными методами, поэтому НОАК будет проводить больше военных учений с учетом худшего сценария», — говорится в статье со ссылкой на осведомленного военного эксперта КНР, пожелавшего не разглашать свое имя.
Он напомнил, что за последний месяц китайские ВС трижды провели масштабные маневры в районе Тайваня. Как отметил эксперт, такая повышенная активность войск Китая в последние годы — «редкое явление». По его мнению, в подобной ситуации Вашингтону «не следует недооценивать решимость НОАК, ее способность защищать суверенитет, безопасность и территориальную целостность Китая».
Как полагает авторитетный китайский специалист по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин, на фоне участившихся официальных контактов Тайбэя с Вашингтоном ВС КНР «не теряют времени даром и готовятся к военному конфликту». По его словам, вооруженное столкновение в Тайваньском проливе «становится все более возможным».
Как заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос ТАСС о возможности возникновения военного конфликта с Тайванем, китайские власти не намерены терпеть действия американской стороны в поддержку тайваньских сепаратистов и предупреждают, что подобные попытки будут иметь для США серьезные последствия. Дипломат уточнил, что эскалация напряженности возникла в связи с попытками руководства острова «вместе с Соединенными Штатами использовать Тайвань, чтобы манипулировать Китаем».
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