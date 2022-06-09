Могила основателя Омска Ивана Бухгольца обнаружена в центре Москвы

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Омские исследователи обнаружили в Басманном районе Москвы могилу основателя Омской крепости Ивана Бухгольца, сподвижника Петра I. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии города.

«Найдена могила основателя Омска Ивана Дмитриевича Бухгольца и его супруги Марии Дорофевны. Захоронение находится рядом со старинной московской церковью Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах в районе Чистых Прудов», — сообщила пресс-служба.

Омские исследователи сначала искали могилу основателя Омска в Селенгинске в Бурятии, где Бухгольц был комендантом перед отставкой и смертью. На кладбище уже несуществующего поселения Старо-Селенгинска захоронение не было обнаружено, ничего не дал и поиск документов в архиве в Улан-Удэ, рассказал председатель Совета ветеранов и пенсионеров Омска Геннадий Павлов.

Зацепку удалось обнаружить главному специалисту муниципального архива Омска Сергею Первых, который в дореволюционной книге о способах сохранения и бальзамирования тел умерших прочитал о практике, когда тела для длительной транспортировки заливали медом. «Так поступила вдова Бухгольца», говорится в книге, — приводит слова Первых пресс-служба. — Было понятно, что вдова после смерти мужа могла уехать только в Москву, где у нее были родственники и недвижимость».

Тесть основателя Омска Дорофей Траунихт являлся постоянным прихожанином церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах. «Наши друзья посетили церковь и прислали фотографии двух надгробий и надписи на них. Надписи читаемы. Вдова похоронила Ивана Дмитриевича в 1742 году, сама умерла в 1762-м. Церковь была отреставрирована в 70-е годы прошлого века, но надгробия хорошо сохранились», — сказал Первых.

Чтобы получить документальное подтверждение, мэр Омска Сергей Шелест направил в столицу запрос. «Сейчас настоятель храма Пресвятой Богородицы в Барашах отец Сергий дал задание одному из прихожан, студенту, изучающему историю православной церкви, проработать вопрос и написать работу по этой теме. — рассказал Павлов. — К сожалению, церковь в Барашах пережила пожар в 1812 году при захвате Москвы Наполеоном и изъятие имущества большевиками в 1918 году, никаких старых документов в ней не сохранилось, но есть и другие источники».

Омская крепость была основана в 1716 году по указу Петра I отрядом казаков под командованием подполковника Ивана Бухгольца. Этот год считается годом основания Омска. Первое сторожевое укрепление находилось на левом берегу реки Оми в 500 метрах от ее впадения в Иртыш. В 1768 году под началом генерал-поручика Ивана Шпрингера началось возведение более мощной второй крепости.