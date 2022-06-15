Бонусы от СберСпасибо теперь можно обменять на скидку до 99% на покупки в сети «585*ЗОЛОТОЙ»
18:52 15.06.2022
У участников программы лояльности СберСпасибо теперь есть возможность не только копить бонусы за покупки, но и списывать их в одной из крупнейших ювелирных сетей России «585*ЗОЛОТОЙ».
Все клиенты программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы от СберСпасибо на скидку при оплате, а также получить повышенные бонусы за покупки. Единственное условие – оплачивать покупки картами Сбера и быть зарегистрированным в программе СберСпасибо.
За приобретение любых ювелирных изделий в онлайн-магазине «585*ЗОЛОТОЙ» можно получить 5% бонусами. В розничных магазинах за покупки серебряных изделий также вернется 5% бонусами, а за любые другие ювелирные украшения или аксессуары – 3%. Кроме того, в любых розничных и онлайн-магазинах этой ювелирной сети можно обменять бонусы на скидку до 99% от стоимости любого изделия. Подробные условия акции – на сайте программы.
«Работа с партнерами во всех сферах жизни наших клиентов – приоритет нашей программы лояльности. Вместе с коллегами из «585*ЗОЛОТОЙ» мы надеемся, что благодаря бонусам от СберСпасибо подарки станет покупать проще и приятнее, а поводов для таких покупок будет больше», – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо Андрей Писарев.
«Подключив партнерскую акцию со СберСпасибо, мы поддержали один из главных трендов этого года – выбор осознанной выгоды, – рассказал генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ» Алексей Феликсов. – «585*ЗОЛОТОЙ» постоянно работает над тем, чтобы предоставлять клиентам максимально выгодные условия и делать покупки удобными и комфортными. Доступные цены на ассортимент и разумная экономия благодаря бонусам – это именно то, что ценят наши покупатели».
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