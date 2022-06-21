В Херсонской области рассчитывают войти в состав РФ уже до конца 2022 года

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов РФ уже до конца текущего года, перед этим будет проведен референдум. Об этом сообщил ТАСС во вторник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В течение этого года у нас пройдет референдум. И по итогам референдума будет обращение к руководству Российской Федерации, чтобы нас приняли в состав Российской Федерации», — сказал он, отметив, что в регионе рассчитывают, что станут субъектом РФ уже до конца года.

Как отметил Стремоусов, референдум в Херсонской области может состояться осенью, власти готовятся к его проведению.