Правящая верхушка Украины разбежится в течение суток без поддержки НАТО, считает Володин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Украине стала очередным шоу для правящей верхушки страны, без поддержки со стороны НАТО они разбегутся в течение суток. Такое мнение высказал во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее Кулеба в эфире телеканала А-эр-дэ заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами».

«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наемников, все вы в течение суток разбежитесь», — отметил Володин в своем телеграм-канале.