Песков: Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу
08:15 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков, который говорил на английском языке.
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