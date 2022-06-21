Песков: Это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, Россия больше никогда не будет доверять Западу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Эн-би-си, вышедшем в эфир в понедельник.

«Да, это будет длительный кризис. Мы больше не будем никогда доверять Западу», — сказал Песков, который говорил на английском языке.