Во вторник в Москве будет прохладно и дождливо - синоптики

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, дождь, местами сильный, и до плюс 18 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 16-18 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм ртутного столба.