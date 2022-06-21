Финляндия не достигла прогресса с Турцией и может не войти в НАТО до сентября — Ниинистё
11:00 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия не достигла прогресса на встрече с Турцией и, вероятно, не сможет войти в состав НАТО до сентября. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции в Хельсинки с председателем Европарламента (ЕП) Робертой Метсолой.
«По существу на встрече (с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО 20 июня — прим. ТАСС) не было особого прогресса, но мы уже довольны тем, что дискуссия началась, — сказал он на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба ЕП. — Мне бы не хотелось называть точные даты, но маловероятно, что мы сможем это сделать до сентября».
«Получить возможность всем встретиться — это уже прогресс, это (организация встречи — прим. ТАСС) потребовало довольно много времени. Договорились, что встречи продолжатся», — добавил президент.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе представители трех стран обсудили «поднятые Турцией проблемы безопасности в целях достижения прогресса в рассмотрении заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс». По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, встреча прошла конструктивно, а опасения Турции по поводу терроризма являются законными.
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