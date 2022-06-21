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Более 30 тыс. украинских военных погибло в Донбассе с начала СВО — Мининформации ДНР

11:05 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине погибло более 30 тыс. украинских военных, 10 тыс. в плену, около 90 тыс. ранено.

«У них погибших, по данным наших военных, причем даже неофициальным данным, <…> больше 30 тысяч. <…> Это не считая того, что у нас в плену уже, наверное, около 10 тысяч. Поэтому у Украины серьезные потери. Обычно на войне разница погибших и раненных где-то один к трем, один к четырем, поэтому если у них 30 тысяч сдохло, то раненных у них минимум под 90 тысяч», — сказал он во вторник в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

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