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Ответ РФ на блокаду Калининграда будет чувствительным для жителей Литвы — Патрушев

13:00 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

Он констатировал, что обстановка в пограничной сфере на территории округа формируется «в условиях наращивания Североатлантическим блоком военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России, а также под воздействием беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада».

«Последний пример тому — блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — подчеркнул Патрушев.

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