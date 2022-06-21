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Цена на газ в Европе может повыситься в четыре-пять раз — глава МИД Венгрии

13:05 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что из-за событий на Украине и санкций против России цены на газ для европейских потребителей могут увеличиться в четыре-пять раз. Выступая во вторник в Будапеште, он заявил, что пока не ясно, удастся ли остановить в краткосрочной и среднесрочной перспективе глобальный рост цен на энергоносители.

Сийярто отметил, что мир столкнулся с энергетическим кризисом в результате событий на Украине и санкций против России, в том числе намерения стран ЕС постепенно отказаться от поставок российских нефти и газа. «Всю Европу ждет двукратное повышением цен на топливо, четырехкратное или пятикратное повышение цен на газ», — сказал он на церемонии открытия офиса дочернего предприятия американской нефтяной компании ExxonMobil («Экссон Мобил»).

Министр подчеркнул, что правительство Венгрии по-прежнему считает приоритетом своей деятельности обеспечение безопасного энергоснабжения и стремится диверсифицировать поставки энергоносителей. «Именно поэтому мы строим атомные электростанции и заключили долгосрочные контракты на закупку природного газа как в восточном, так и в западном направлении», — сказал Сийярто.

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